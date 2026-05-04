Haguenau

Les rencontres de l’écologie optimiste

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le rendez-vous pour apprendre et agir ensemble ! Expositions, jeux, parcours acrobranche, repair’café, manège, ateliers, etc. Petits et grands, venez apprendre en vous amusant et rencontrer les partenaires qui se bougent pour l’écologie sur le territoire, comme l’association Protection Faune Flore, le Joie-Lieu, le collectif Haupla c’est réparé, la CeA ou encore l’Office National des Forêts.

Le rendez-vous pour apprendre et agir ensemble !

Expositions, jeux, parcours acrobranche, repair’café, manège, ateliers, etc. Petits et grands, venez apprendre en vous amusant et rencontrer les partenaires qui se bougent pour l’écologie sur le territoire, comme l’association Protection Faune Flore, le Joie-Lieu, le collectif Haupla c’est réparé, la CeA ou encore l’Office National des Forêts.

Au programme Samedi et dimanche de 14h à 18h

Bricolages nature avec Valérie Meyer L’arbre fantastique , La forêt et les animaux et Mandala .

Ateliers de cuisine crue et végétale avec Ramène ta quetsch

À la découverte des arbres remarquables avec la CeA.

L’hôpital pour la faune sauvage avec le GORNA.

Repair’café venez avec votre petit électro-ménager défectueux, et apprenez à le réparer avec le collectif Haupla c’est réparé .

Atelier Le top 3 des actions pour réduire la pollution et ses dépenses avec le Joie Lieu.

Comprendre et économiser l’énergie chez soi avec Alter Alsace énergie.

Atelier Fontaine, puis-je boire de ton eau ? avec les Petits Débrouillards.

Manège éco-bucolique un orgue de barbarie et un vélo pour voyager avec poésie !

Escape Game de l’environnement on observe, on manipule, on réfléchit ensemble pour une aventure ludique et engagée !

Atelier d’upcycling de vêtements usagés avec Autour du tissu . Sur inscription

Parcours accrobranche

Et bien d’autres animations !

+ Samedi à la médiathèque

Atelier Nos mots pour la forêt de 14h à 16h Thomas vous invite à créer de nouveaux mots pour définir les sensations lors vos escapades en forêt ! Sur inscription

Braderie annuelle de 10h à 16h venez dégoter des livres d’occasion à petits prix !

+ Dimanche sortie en forêt

Chantier nature Agissons pour la forêt ensemble contre les plantes invasives ! avec Action Défense Nature de 9h à 11h, départ Maison forestière Sandlach. Sur inscription 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 07 87 40

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English :

The place to learn and act together! Exhibitions, games, acrobranche course, repair?café, merry-go-round, workshops and more. Young and old, come and learn while having fun, and meet the partners who are working to promote ecology in the region, including the Protection Faune Flore association, Joie-Lieu, the Haupla c’est réparé collective, CeA and the Office National des Forêts.

L’événement Les rencontres de l’écologie optimiste Haguenau a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau