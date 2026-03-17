Le pétrole en forêt à la découverte d’une exploitation historique

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Après la visite du musée, une sortie au cœur de la forêt vous fera découvrir l’histoire de cette exploitation et les traces qui en subsistent.

Saviez-vous qu’une des premières exploitations de pétrole a eu lieu en Alsace du Nord aux alentours de Merkwiller-Pechelbronn et jusque dans la forêt indivise de Haguenau ? C’est la richesse du sous-sol forestier qui a fait naître cette industrie qui durera environ deux siècles et marquera la région par son impact social et économique.

Après la visite du musée, une sortie au cœur de la forêt vous fera découvrir l’histoire de cette exploitation et les traces qui en subsistent.

Animation Musée du pétrole 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After visiting the museum, take a trip to the heart of the forest to discover the history of this operation and the traces that remain.

L’événement Le pétrole en forêt à la découverte d’une exploitation historique Haguenau a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau