Entrons au jardin

6 route de Wissembourg Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

De jolis poèmes légers comme des papillons, des chansons connues évoquant l’espace merveilleux des jardins égaieront cette prestation enchanteresse.

Dans le cadre de la 23ème édition de “Rendez-vous aux jardins 2026”, les acteurs et chanteurs de LA DÉCAPOLIENNE proposent au public d’entrer dans 3 jardins remarquables de Haguenau et environs.

De jolis poèmes légers comme des papillons, des chansons connues évoquant l’espace merveilleux des jardins égaieront cette prestation enchanteresse. .

6 route de Wissembourg Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

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English :

Pretty poems as light as butterflies and well-known songs evoking the wonderful space of gardens will brighten up this enchanting performance.

L’événement Entrons au jardin Haguenau a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau