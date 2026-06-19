Exposition photo Plus Belle l’Alsace ! Haguenau

Haguenau

Exposition photo Plus Belle l’Alsace !

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Au fil d’un d’abécédaire plein d’humour, le photographe Philippe Lutz partage son regard souriant sur cette mosaïque pittoresque d’aménagements publics et privés qui dessine un visage parfois étonnant de l’Alsace.

Comme un clin d’œil à la haute saison touristique estivale, la Chapelle des Annonciades se mue en un site populaire et gentiment tapageur pour nous plonger en mots et en images dans les paysages actuels de notre région.

Au fil d’un d’abécédaire plein d’humour, le photographe Philippe Lutz partage son regard souriant sur cette mosaïque pittoresque d’aménagements publics et privés qui dessine un visage parfois étonnant de l’Alsace.

Découvrez près d’une centaine de photographies présentées dans une scénographie ludique et originale, comme un inventaire joyeux de nos espaces de vie qui révèlent nos fantaisies parfois loufoques mais surtout notre humanité attachante, inventive et souvent drôle.

Du 1er juillet au 30 août 2026, du mercredi au dimanche, 10h-12h30 et 13h30-18h, entrée libre.

Philippe Lutz

Écrivain et photographe, agrégé de lettres classiques, Philippe Lutz a été enseignant puis directeur de la médiathèque de Sélestat. Il est l’auteur de romans, d’essais et de récits de voyage, dont plusieurs ont été récompensés par des prix littéraires. Il publie chaque jour, depuis 1999, une photo qu’il a prise en cours de journée, sur son site web La photo du jour (www.la-photo-du-jour.com). 0 .

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

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English :

Through a humorous and whimsical lens, photographer Philippe Lutz shares his lighthearted perspective on this picturesque mosaic of public and private spaces that paints a sometimes surprising portrait of Alsace.

L’événement Exposition photo Plus Belle l’Alsace ! Haguenau a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau