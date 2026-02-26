Haguenau

Célébrons le soleil, une invitation à la lumière et à la vitalité

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 11:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Sous le soleil rayonnant de l’été, laissez-vous transporter par une expérience unique qui nourrira votre âme et revitalisera votre corps. Plongez dans la magie d’un bain de forêt, où les arbres, tel des sentinelles lumineuses, vous envelopperont de leur énergie bienveillante.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Sous le soleil rayonnant de l’été, laissez-vous transporter par une expérience unique qui nourrit l’âme et revitalise le corps.

Plongez dans la magie d’un bain de forêt, où les arbres, tels des sentinelles lumineuses, vous enveloppent de leur énergie bienveillante. Au son des instruments du monde, laissez-vous guider par la mélodie de la nature et vibrez au rythme des saisons.

Vous serez invité à créer votre propre mandala Soleil, une œuvre sacrée reflétant votre connexion profonde avec cet astre bienfaiteur. Laissez votre créativité s’exprimer librement et laissez les couleurs vous inspirer.

Le solstice d’été, moment de lumière intense, est l’occasion idéale pour se recharger en énergie positive. Célébrez la puissance du soleil et puisez dans sa chaleur pour retrouver équilibre et paix intérieure.

Posture de l’arbre, enracinement, moment de calme assis ou debout chacun avance à son rythme pour ressentir l’harmonie entre le corps et l’esprit, unis dans la lumière bienveillante du soleil.

Vêtements confortables, pantalon, chaussures de marche ou baskets, eau, petite serviette. .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 60 62 49 valerie.waechter67@gmail.com

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English :

Under the radiant summer sun, let yourself be transported by a unique experience that will nourish your soul and revitalize your body. Immerse yourself in the magic of a forest bath, where the trees, like luminous sentinels, will envelop you in their benevolent energy.

L’événement Célébrons le soleil, une invitation à la lumière et à la vitalité Haguenau a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau