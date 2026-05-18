Fête Nos Jeux Haguenau
Fête Nos Jeux Haguenau dimanche 14 juin 2026.
Haguenau
Fête Nos Jeux
206 Grand Rue Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Pour la journée mondiale des réfugiés, l’association ARDAH souhaite mettre en avant les jeux de la planète ARDAH et au-delà, et célébrer les richesses de la cuisine du monde.
Pour la journée mondiale des réfugiés, l’association ARDAH souhaite mettre en avant les jeux de la planète ARDAH et au-delà, et célébrer les richesses de la cuisine du monde.
Au programme
– jeu de piste matinal d’environ 4km à travers la ville (départs entre 9h30 et 10h30 au foyer Saint Nicolas)
– restauration food trucks du monde (service dans la cour du foyer de 11h30 à 14h)
– annonce des résultats du concours d’écriture ARDAH à 13h au foyer
– jeux du monde, en extérieur et intérieur l’après-midi
Convivialité garantie !
Inscription obligatoire jusqu’au 7 juin. .
206 Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 25 05 99 contact@ardah.org
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English :
For World Refugee Day, the ARDAH association would like to highlight the games of the ARDAH planet and beyond, and celebrate the riches of the world’s cuisine.
L’événement Fête Nos Jeux Haguenau a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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