Agissons pour la forêt ensemble contre les plantes invasives ! Haguenau
Agissons pour la forêt ensemble contre les plantes invasives ! Haguenau samedi 13 juin 2026.
Haguenau
Agissons pour la forêt ensemble contre les plantes invasives !
Route forestière de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Cette sortie participative, encadrée par l’Association Protection Faune Flore de Haguenau, vise à limiter le développement de plusieurs plantes invasives qui tendent à proliférer en forêt indivise de Haguenau.
Cette sortie participative, encadrée par l’Association Protection Faune Flore de Haguenau, vise à limiter le développement de plusieurs plantes invasives qui tendent à proliférer en forêt indivise de Haguenau, afin de redonner toute sa naturalité à notre belle forêt.
Prévoir des gants
Sortie adaptée aux adultes
Nombre de participants limité à 20 personnes
Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 12 juin à 17h 0 .
Route forestière de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71
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English :
This participative outing, supervised by the Association Protection Faune Flore de Haguenau, aims to limit the development of several invasive plants that tend to proliferate in the Haguenau undivided forest.
L’événement Agissons pour la forêt ensemble contre les plantes invasives ! Haguenau a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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