Haguenau

Concert Rêves d’été

1 Rue du Houblon Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Haguenau vous invite à son concert “Rêves d’été”, un moment musical placé sous le signe de l’évasion et de la convivialité.

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Haguenau vous invite à son concert “Rêves d’été”, un moment musical placé sous le signe de l’évasion et de la convivialité.

Sous la direction d’Aimé Bastian, les musiciens proposeront un programme riche et varié, mêlant œuvres festives, passages poétiques et ambiances estivales. Le concert mettra également à l’honneur le saxophoniste soliste Jean-Noël Auer, invité de cette édition.

À travers ce voyage musical accessible à tous, l’orchestre souhaite offrir au public un après-midi chaleureux et plein de couleurs sonores.

Ouverture des portes à 16h

Buvette sur place 0 .

1 Rue du Houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 10 22 81 ohhinfos@gmail.com

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English :

The Orchestre d?Harmonie de la Ville de Haguenau invites you to its concert Rêves d?été , a musical moment of escape and conviviality.

L’événement Concert Rêves d’été Haguenau a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau