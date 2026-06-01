Kiosque des Arts Haguenau

Haguenau

Kiosque des Arts

Parc de la Gare Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Peintres, photographes, sculpteurs ou encore céramistes se réunissent le temps d’une journée à l’ombre des grands arbres du parc de la Gare à Haguenau.

Une exposition plus vraie que nature !

Le Parc de la Gare de Haguenau se transformera en une véritable galerie d’art à ciel ouvert. Organisé par la Maison des Associations, le traditionnel Kiosque des Arts revient pour sa 14ème édition, promettant une immersion culturelle plus vraie que nature .

Au cours d’une balade bucolique à l’ombre des grands arbres, les visiteurs sont invités à rencontrer des peintres, sculpteurs, photographes et céramistes. Cet événement convivial met à l’honneur la diversité des techniques raku, peinture sur soie, à l’huile, sous verre ou au couteau, aquarelle, taille sur pierre ou sur stéatite, sculptures en métal ou en bronze… Il y en aura pour tous les goûts !

Au programme de cette édition expositions et ateliers

Le Kiosque des Arts ne se contente pas d’exposer, il invite aussi à la découverte et à la pratique à travers plusieurs temps forts

– Concours À vos crayons Découvrez les 20 œuvres réalisées par près de 450 enfants des écoles maternelles, élémentaires et structures périscolaires de Haguenau, qui ont laissé parler leur créativité pour cette 4ème édition du concours.

– Exposition Photos Mon coin de paradis à Haguenau Après le succès de la première édition en 2025, ce second concours de photographie amateur dévoile les plus beaux regards des habitants sur leur ville.

– Ateliers d’art-thérapie (à 10h et 14h sur inscription ci-dessous) Animés par Stella Ratiskol, ces ateliers d’environ 1h30 proposent un moment de reconnexion à soi et de transformation par la peinture.

– Ateliers Céramique (dès 10h30 sur inscription ci-dessous) Animés par Les céramiques de Davina (durée 30 min). Au programme Pause végétale (modelage d’une coupelle aux impressions végétales) à 10h30 et 11h15, puis Bar à oiseaux (modelage d’une coupelle à graines) à 15h et 16h.

Inscription obligatoire pour les ateliers d’art-thérapie et céramiques.

En cas de pluie, l’événement sera replié à la Halle aux Houblons.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art et les curieux en quête d’une belle sortie dominicale ! .

Parc de la Gare Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@agglo-haguenau.fr

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English :

Painters, photographers, sculptors and ceramists gather for a day in the shade of the tall trees of Haguenau?s Parc de la Gare.

L’événement Kiosque des Arts Haguenau a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau