Haguenau

Dégustation d’apéritifs insolites

120 Grand rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez déguster les apéritifs insolites des Cuvées Vosgiennes dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Venez déguster les apéritifs insolites des Cuvées Vosgiennes dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! .

120 Grand rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 04 61 24 120grandscrus@gmail.com

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English :

Come and taste the unusual Cuvées Vosgiennes aperitifs in a warm and friendly atmosphere!

L’événement Dégustation d’apéritifs insolites Haguenau a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau