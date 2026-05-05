Dégustation d’apéritifs insolites Haguenau
Dégustation d’apéritifs insolites Haguenau samedi 20 juin 2026.
Haguenau
Dégustation d’apéritifs insolites
120 Grand rue Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez déguster les apéritifs insolites des Cuvées Vosgiennes dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !
Venez déguster les apéritifs insolites des Cuvées Vosgiennes dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! .
120 Grand rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 04 61 24 120grandscrus@gmail.com
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English :
Come and taste the unusual Cuvées Vosgiennes aperitifs in a warm and friendly atmosphere!
L’événement Dégustation d’apéritifs insolites Haguenau a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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