Haguenau Warriors Race (HWR) 2026 Haguenau

Haguenau Warriors Race (HWR) 2026

rue de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 21:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le dimanche 7 juin 2026, le 54e Régiment de Transmissions organisera la 3e édition de la Haguenau Warrior Race, course à obstacles ludique et exigeante, sur le terrain militaire du camp d’Oberhoffen. Cette épreuve est organisée pour la cohésion avec les blessés de l’armée de Terre.

Le dimanche 7 juin 2026, le 54e Régiment de Transmissions organisera la 3e édition de la Haguenau Warrior Race, course à obstacles ludique et exigeante, sur le terrain militaire du camp d’Oberhoffen. Cette épreuve est organisée pour la cohésion avec les blessés de l’armée de Terre.

Deux parcours sont proposés le premier de 3km comportera une dizaine d’obstacles et sera accessible également aux enfants âgés de 6 à 15 ans, le deuxième de 9 km comportera plus de 25 obstacles générant entraide et cohésion.

Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles sur le site de PERFORMANCE67.

Pour cette nouvelle édition, le 54e RT mettra également en place un village défense tout au long de la journée du 07 juin et ouvert au grand public de 9h à 21h. Il y sera proposé des activités de découverte des matériels et véhicules militaires d’aujourd’hui et d’hier grâce à la présence de l’association VMTE-67, une multitude d’activités pour enfants (parcours du petit commando, structures gonflables, tir à la carabine laser, démonstration de drones, jeux de fléchettes et concours de gaming) ainsi que des stands de restauration.

Venez nombreux ! .

rue de Schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 86 89

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English :

On Sunday June 7, 2026, the 54th Régiment de Transmissions will be organizing the 3rd edition of the Haguenau Warrior Race, a fun and demanding obstacle course on the military grounds of the Oberhoffen camp. This event is organized to promote cohesion with wounded soldiers of the French Army.

L’événement Haguenau Warriors Race (HWR) 2026 Haguenau a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau