Jeu de piste dans Haguenau Haguenau
Jeu de piste dans Haguenau Haguenau samedi 20 juin 2026.
Haguenau
Jeu de piste dans Haguenau
place de la République Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-20
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-06-20
Les jeux de pistes Hag’Explorer sont disponibles pendant toute la période estivale !
Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !
Les jeux de pistes Hag’Explorer sont disponibles pendant toute la période estivale. .
place de la République Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 91 06 24 hag.explorer@gmail.com
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English :
Hag’Explorer trail games are available all summer long!
L’événement Jeu de piste dans Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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