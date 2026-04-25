Haguenau

Jeu de piste dans Haguenau

place de la République Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-20

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-06-20

Les jeux de pistes Hag’Explorer sont disponibles pendant toute la période estivale !

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Les jeux de pistes Hag’Explorer sont disponibles pendant toute la période estivale. .

place de la République Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 91 06 24 hag.explorer@gmail.com

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English :

Hag’Explorer trail games are available all summer long!

L’événement Jeu de piste dans Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau