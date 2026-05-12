Haguenau

Les pouvoirs bienfaisants des arbres

Communiqué à l’inscription Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Les arbres qui constituent nos haies ou nos forêts, même isolés au fond du jardin, nous rendent de multiples services fraîcheur, ombre, humidité, bien-être… Et pas uniquement pour les humains ! Ils sont aussi de précieux refuges pour la biodiversité. Venez identifier quelques essences d’arbre pour en apprendre davantage sur leur fonctionnement !

Les arbres qui constituent nos haies ou nos forêts, même isolés au fond du jardin, nous rendent de multiples services fraîcheur, ombre, humidité, bien-être… Et pas uniquement pour les humains ! Ils sont aussi de précieux refuges pour la biodiversité. Venez identifier quelques essences d’arbre pour en apprendre davantage sur leur fonctionnement !

Animé par la Maison de la Nature de Munchhausen

Sortie adaptée à tous

Nombre de participants limité à 20 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 19 juin jusqu’à 12h00

Gratuit, sur inscription 0 .

Communiqué à l’inscription Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

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English :

The trees that make up our hedges and forests, even when isolated at the bottom of the garden, provide us with many services: freshness, shade, humidity, well-being? And not just for humans! They are also precious refuges for biodiversity. Come and identify a few tree species to learn more about how they work!

L’événement Les pouvoirs bienfaisants des arbres Haguenau a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau