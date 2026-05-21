Haguenau

La guerre des bourdons

Communiqué à l’inscription Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Au printemps, la nature s’éveille et se transforme en véritable champ de fleurs. Papillons, cétoines, abeilles et bourdons s’affairent en quête de nectar, dans un joyeux ballet d’ailes et de couleurs. Le temps d’une balade, venez observer ces pollinisateurs et autres insectes du soleil, apprenez à les reconnaître et à comprendre la nécessité de les préserver.

Au printemps, la nature s’éveille et se transforme en véritable champ de fleurs. Papillons, cétoines, abeilles et bourdons s’affairent en quête de nectar, dans un joyeux ballet d’ailes et de couleurs. Le temps d’une balade, venez observer ces pollinisateurs et autres insectes du soleil, apprenez à les reconnaître et à comprendre la nécessité de les préserver.

Animé par la Maison de la Nature de Munchhausen.

Sortie adaptée à tous

Nombre de participants limité à 20 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 26 juin jusqu’à 12h00

Gratuit, sur inscription 0 .

Communiqué à l’inscription Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

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English :

In spring, nature awakens and transforms itself into a veritable field of flowers. Butterflies, spider mites, bees and bumblebees bustle about in search of nectar, in a joyful ballet of wings and colors. Take a stroll and observe these pollinators and other insects of the sun, learn to recognize them and understand the need to preserve them.

L’événement La guerre des bourdons Haguenau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau