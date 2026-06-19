Haguenau

Meeting international de natation

20 rue de la Piscine Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 07:30:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La Société de Natation de Haguenau organise un meeting de natation course unique en son genre. En plain air sur grand bassin, ce meeting attire les nageurs des clubs d’Alsace mais aussi frontaliers et parfois du Nord et de la Belgique, pour la dernière compétition de la saison.

La Société de Natation de Haguenau organise un meeting de natation course unique en son genre. En plain air sur grand bassin, ce meeting attire les nageurs des clubs d’Alsace mais aussi frontaliers et parfois du Nord et de la Belgique, pour la dernière compétition de la saison.

L’ouverture aux clubs se fera à 7h30 et la compétition se terminera vers 17h00.

La piscine sera fermée au public des nageurs, mais vous pourrez venir admirer ces champions.

Une petite restauration sera proposée sur place. 0 .

20 rue de la Piscine Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 03 79 62 serge.coach@bbox.fr

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English :

The Haguenau Swimming Club is organizing a one-of-a-kind swimming meet. Held outdoors in a large pool, this meet attracts swimmers from clubs in Alsace, as well as those from neighboring regions and sometimes from northern France and Belgium, for the final competition of the season.

L’événement Meeting international de natation Haguenau a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau