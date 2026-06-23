La médiathèque de Haguenau fête ses 25 ans… de découvertes ! Haguenau samedi 11 juillet 2026.

Haguenau

La médiathèque de Haguenau fête ses 25 ans… de découvertes !

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Depuis 25 ans, la médiathèque de Haguenau accompagne les habitants dans leurs découvertes culturelles, leurs apprentissages et leurs loisirs. Bien plus qu’un lieu de lecture, elle est devenue un véritable espace de vie, de rencontres et de partage.

Depuis 25 ans, la médiathèque de Haguenau accompagne les habitants dans leurs découvertes culturelles, leurs apprentissages et leurs loisirs. Bien plus qu’un lieu de lecture, elle est devenue un véritable espace de vie, de rencontres et de partage

Pour célébrer cet anniversaire, rendez-vous le samedi 11 juillet 2026, de 10 h à 22 h, pour une journée festive ouverte à tous.

Journée

Exposition d’hier à demain de 10h à 18h accès libre

Fresque en lego® de 10h à 17h accès libre

Matinée

Visite des coulisses à 10h, à 11h, à 14h, à 15h et à 16h sur inscription

Empruntez un bibliothécaire pour découvrir son métier entre 10h et 12h (toutes les 1/2 heure) sur inscription

Après-midi

Atelier et lectures de kamishibaï entre 14h et 18h accès libre

Brico’livres entre 14 et 18h accès libre

Atelier Jaspage entre 14h et 18h accès libre

Jeux géants de 14h à 18h accès libre

Atelier maquillage de 14h à 18h accès libre

Badaboum (boum des enfants) de 17h à 18h réservation conseillée

Rallye des 25 histoires de 17h30 à 18h accès libre

Soirée

Blind test entre 17h et 22h

Jeu du loup garou des bibliothécaires de 18h à 19h sur inscription

Silent Party de 18h à 22h accès libre

Quizz des 25 ans de 19h à 22h (toutes les 30 minutes)

Karaoké de 19h à 22h accès libre

Mais aussi un photobooth, une buvette avec petite restauration tenue par le CSC du Langensand (de 12h à 20h).

Abonnés ou non, rejoignez-nous pour fêter ensemble ce lieu emblématique de la vie culturelle haguenovienne. 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

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English :

For 25 years, the Haguenau Media Center has been supporting residents in their cultural explorations, learning, and leisure activities. Much more than just a place to read, it has become a true hub for community life, socializing, and sharing.

L’événement La médiathèque de Haguenau fête ses 25 ans… de découvertes ! Haguenau a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau