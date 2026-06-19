Atelier floral Création d’une couronne murale en fleurs séchées Haguenau
Atelier floral Création d’une couronne murale en fleurs séchées Haguenau samedi 11 juillet 2026.
Haguenau
Atelier floral Création d’une couronne murale en fleurs séchées
5 Fossé des Tanneurs Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 13:30:00
fin : 2026-07-11 15:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Rendez-vous à La Brunchoise pour un moment créatif et convivial ! Guidé pas à pas, vous réaliserez votre propre couronne sur un cercle en bois de 20cm, avec des fleurs aux couleurs de votre choix. Une déco unique et intemporelle, ou un cadeau parfait à offrir ! L’atelier sera suivi d’un goûter. Le matériel est fourni.
Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !
L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !
Rendez-vous à La Brunchoise pour un moment créatif et convivial !
Guidé pas à pas, vous réaliserez votre propre couronne sur un cercle en bois de 20cm, avec des fleurs aux couleurs de votre choix. Une déco unique et intemporelle, ou un cadeau parfait à offrir ! L’atelier sera suivi d’un goûter.
Le matériel est fourni. .
5 Fossé des Tanneurs Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 78 27 40 atelier-blume@outlook.fr
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English :
Join us at La Brunchoise for a creative and fun-filled experience! With step-by-step guidance, you’ll create your own wreath on a 20-cm wooden ring, using flowers in the colors of your choice. A unique and timeless decoration—or the perfect gift! The workshop will be followed by a snack. All materials are provided.
L’événement Atelier floral Création d’une couronne murale en fleurs séchées Haguenau a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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