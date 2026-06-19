Haguenau

Atelier floral Création d’une couronne murale en fleurs séchées

5 Fossé des Tanneurs Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 13:30:00

fin : 2026-07-11 15:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Rendez-vous à La Brunchoise pour un moment créatif et convivial ! Guidé pas à pas, vous réaliserez votre propre couronne sur un cercle en bois de 20cm, avec des fleurs aux couleurs de votre choix. Une déco unique et intemporelle, ou un cadeau parfait à offrir ! L’atelier sera suivi d’un goûter. Le matériel est fourni.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Rendez-vous à La Brunchoise pour un moment créatif et convivial !

Guidé pas à pas, vous réaliserez votre propre couronne sur un cercle en bois de 20cm, avec des fleurs aux couleurs de votre choix. Une déco unique et intemporelle, ou un cadeau parfait à offrir ! L’atelier sera suivi d’un goûter.

Le matériel est fourni. .

5 Fossé des Tanneurs Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 78 27 40 atelier-blume@outlook.fr

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English :

Join us at La Brunchoise for a creative and fun-filled experience! With step-by-step guidance, you’ll create your own wreath on a 20-cm wooden ring, using flowers in the colors of your choice. A unique and timeless decoration—or the perfect gift! The workshop will be followed by a snack. All materials are provided.

L’événement Atelier floral Création d’une couronne murale en fleurs séchées Haguenau a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau