Haguenau

Yogarbre

Route de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-08-30 11:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-30

Posez votre tapis, respirez, laissez circuler votre énergie au cours de cette séance de Hatha Yoga en forêt. Béatrice vous propose un yoga à la fois doux et tonique, dans un écrin de verdure suivi d’ un voyage sonore.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Posez votre tapis, respirez, laissez circuler votre énergie au cours de cette séance de Hatha Yoga en forêt. Je vous propose un yoga à la fois doux et tonique, dans un écrin de verdure suivi d’ un voyage sonore. En fin de séance, nous partagerons un apéro nature.

Une occasion de découvrir la pratique du yoga dans une forêt d’exception et de faire de nouvelles rencontres. N’oubliez pas votre tapis, votre gourde, votre coussin, votre plaid, une tenue confortable et éventuellement une couverture pour poser sous le tapis. Tous niveaux. .

Route de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 45 09 59 88 bea@yogarbre.fr

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English :

Lay down your mat, breathe and let your energy flow during this Hatha Yoga session in the forest. Béatrice offers you gentle yet invigorating yoga in a green setting, followed by a sound journey.

L’événement Yogarbre Haguenau a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau