Fête Nationale Haguenau
Fête Nationale Haguenau lundi 13 juillet 2026.
Haguenau
Fête Nationale
Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Venez assister aux festivités des 13 et 14 juillet à Haguenau !
Lundi 13 juillet
19h Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Haguenau et de la Batterie Fanfare de Haguenau
20h Discours de Monsieur le Maire, en présence du Conseil Municipal des Enfants
Place de la République
20h30 Concerts dansants
La Camelote, Place de la République (repli salle de la Douane)
Les Koï’s, Espace Vieille-Île
23h Feu d’artifice
Espace Vieille-Île
Mardi 14 juillet
9h30 Office religieux
Église protestante
11h Commémoration et défilé militaire
Quai des Pêcheurs
Suite des festivités en fonction de la ½ finale de la Coupe du Monde
Espace Vieille-Île (repli Halle aux Houblons)
Si la France se qualifie
19h à 20h30 Concert de Déclic Group
21h Retransmission de la ½ finale
Si la France ne se qualifie pas
Pas de retransmission
20h à 23h Concert de Déclic Group 0 .
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41
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English :
Come join the festivities on July 13 and 14 in Haguenau!
L’événement Fête Nationale Haguenau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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