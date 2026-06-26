Haguenau

Fête Nationale

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Venez assister aux festivités des 13 et 14 juillet à Haguenau !

Lundi 13 juillet

19h Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Haguenau et de la Batterie Fanfare de Haguenau

20h Discours de Monsieur le Maire, en présence du Conseil Municipal des Enfants

Place de la République

20h30 Concerts dansants

La Camelote, Place de la République (repli salle de la Douane)

Les Koï’s, Espace Vieille-Île

23h Feu d’artifice

Espace Vieille-Île

Mardi 14 juillet

9h30 Office religieux

Église protestante

11h Commémoration et défilé militaire

Quai des Pêcheurs

Suite des festivités en fonction de la ½ finale de la Coupe du Monde

Espace Vieille-Île (repli Halle aux Houblons)

Si la France se qualifie

19h à 20h30 Concert de Déclic Group

21h Retransmission de la ½ finale

Si la France ne se qualifie pas

Pas de retransmission

20h à 23h Concert de Déclic Group 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41

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English :

Come join the festivities on July 13 and 14 in Haguenau!

L’événement Fête Nationale Haguenau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau