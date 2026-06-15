Haguenau

FestiMania Émilie Jolie

6 place Robert Schuman Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Première édition d’un festival de comédie musicale à Haguenau. Cette année, nous présentons Émilie Jolie , un spectacle familiale écrit par Philippe Chatel.

Première édition d’un festival de comédie musicale à Haguenau. Cette année, nous présentons Émilie Jolie , un spectacle familiale écrit par Philippe Chatel.

Émilie est une petite fille qui a peur du noir le soir quand ses parents l’ont couché. Elle va ouvrir son livre d’image et rencontrer plein de personnages. .

6 place Robert Schuman Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 66 17 63 58 festimania67@gmail.com

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English :

First edition of a musical theater festival in Haguenau. This year, we are presenting Émilie Jolie, a family-friendly show written by Philippe Chatel.

L’événement FestiMania Émilie Jolie Haguenau a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau