Haguenau

Visite guidée de la culture de myrtilles à la Ferme Brand-Arbogast

23 rue principale Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Du verger à la station de fruits en passant par une dégustation en fin de visite, ce rendez-vous séduira petits et grands gourmands et sera aussi l’occasion de passer un bon moment à la campagne.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Léo vous initie au plaisir de la cueillette libre des myrtilles, culture qu’il partage avec passion. Il distingue les différentes variétés, sait vous les faire apprécier et goûter. Du verger à la station de fruits en passant par une dégustation en fin de visite, ce rendez-vous séduira petits et grands gourmands et sera aussi l’occasion de passer un bon moment à la campagne. .

23 rue principale Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 magasin-harthouse@ferme-brandt.fr

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English :

From the orchard to the fruit station, including a tasting at the end of the visit, this event will appeal to young and old gourmets alike and will also be an opportunity to spend a good time in the countryside.

L’événement Visite guidée de la culture de myrtilles à la Ferme Brand-Arbogast Haguenau a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau