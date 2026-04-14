Haguenau

Concert Couleur Coton joue Pink Floyd

62a route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Jean-Luc et Valérie Wehinger vous proposent une soirée dédiée au groupe fétiche de Jean-Luc Pink Floyd. Avec une petite entorse dans l’univers de Romany Gilmour et d’Alan Parsons Project, intimement lié à la réalisation de l’album The dark side of the moon , Jean-Luc revisite les morceaux les plus anthologiques du groupe; agrémenté des différentes voix posées par Valérie.

Jean-Luc et Valérie Wehinger vous proposent une soirée dédiée au groupe fétiche de Jean-Luc Pink Floyd.

Avec une petite entorse dans l’univers de Romany Gilmour et d’Alan Parsons Project, intimement lié à la réalisation de l’album The dark side of the moon , Jean-Luc revisite les morceaux les plus anthologiques du groupe; agrémenté des différentes voix posées par Valérie.

À l’abri sous leur préau ou étalés dans le jardin si le soleil est de la partie, ils vous invitent avant tout à une soirée estivale hors temps une petite parenthèse vacances au milieu de ce mois de juillet. .

62a route de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr

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English :

Jean-Luc and Valérie Wehinger present an evening dedicated to Jean-Luc’s favorite band: Pink Floyd. With a twist in the world of Romany Gilmour and the Alan Parsons Project, intimately linked to the making of the album The dark side of the moon , Jean-Luc revisits the band’s most anthological songs, enhanced by the different voices of Valérie.

L’événement Concert Couleur Coton joue Pink Floyd Haguenau a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau