Concert Couleur Coton joue Pink Floyd Haguenau
Concert Couleur Coton joue Pink Floyd Haguenau samedi 18 juillet 2026.
Haguenau
Concert Couleur Coton joue Pink Floyd
62a route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Jean-Luc et Valérie Wehinger vous proposent une soirée dédiée au groupe fétiche de Jean-Luc Pink Floyd. Avec une petite entorse dans l’univers de Romany Gilmour et d’Alan Parsons Project, intimement lié à la réalisation de l’album The dark side of the moon , Jean-Luc revisite les morceaux les plus anthologiques du groupe; agrémenté des différentes voix posées par Valérie.
Jean-Luc et Valérie Wehinger vous proposent une soirée dédiée au groupe fétiche de Jean-Luc Pink Floyd.
Avec une petite entorse dans l’univers de Romany Gilmour et d’Alan Parsons Project, intimement lié à la réalisation de l’album The dark side of the moon , Jean-Luc revisite les morceaux les plus anthologiques du groupe; agrémenté des différentes voix posées par Valérie.
À l’abri sous leur préau ou étalés dans le jardin si le soleil est de la partie, ils vous invitent avant tout à une soirée estivale hors temps une petite parenthèse vacances au milieu de ce mois de juillet. .
62a route de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr
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English :
Jean-Luc and Valérie Wehinger present an evening dedicated to Jean-Luc’s favorite band: Pink Floyd. With a twist in the world of Romany Gilmour and the Alan Parsons Project, intimately linked to the making of the album The dark side of the moon , Jean-Luc revisits the band’s most anthological songs, enhanced by the different voices of Valérie.
L’événement Concert Couleur Coton joue Pink Floyd Haguenau a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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