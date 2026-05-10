Haguenau

Atelier de céramique au Colombin d’Edith l’argile, d’où ça vient et que peut-on en faire ?

5 Rue du Brocard Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 16:30:00

fin : 2026-08-22 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

Visitez un atelier de poterie et modelez vous-même une pièce en grès !

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Visitez un atelier de céramique et modelez vous-même une pièce en grès ! Le lendemain, vous la mettrez en couleur avant de passer à l’étape de la cuisson. Merci de prévoir des vêtements usés. Atelier sur 2 séances. Pour tout public à partir de 7 ans. .

5 Rue du Brocard Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

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English :

Visit a pottery workshop and model a stoneware piece yourself!

L’événement Atelier de céramique au Colombin d’Edith l’argile, d’où ça vient et que peut-on en faire ? Haguenau a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau