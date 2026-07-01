Informations pratiques

Haguenau

QUIZ Cinéma

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 19:45:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Avis aux cinéphiles ! Formez votre équipe et venez tester vos connaissances sur le 7¿ art lors d’un quiz convivial à La Mauvaise Joueuse.

Venez vous affronter sur des questions de culture du 7ème art !

N’hésitez pas à venir avec vos plus beaux accessoires de stars du cinéma !

+ 1 pts pour les équipes qui nous feront rêver !

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Le quiz se déroule en équipe, il y a environ 30 questions.

Le quiz est par écrit sur ardoise (pas de rapidité).

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calling all movie lovers! Put together your team and come test your knowledge of the 7%BF art at a fun quiz night at %E0 La Mauvaise Joueuse.

L’événement QUIZ Cinéma Haguenau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau