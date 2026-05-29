Haguenau

Balade commentée de parcs en parcs

Place Charles de Gaulle Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Claude des P’tits Randonneurs d’Alsace propose une balade commentée de 7.5 km sans difficulté autour des parcs de la ville, permettant de découvrir la nature, les arbres, les fleurs, et l’histoire des parcs.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Claude des P’tits Randonneurs d’Alsace propose une balade commentée de 7,5 km sans difficulté autour des parcs intra et extra muros de la ville. À chaque pas, ce circuit emmène à la découverte de la nature environnante. Le chant des oiseaux accompagne la promenade, créant une symphonie apaisante. Chaque parc a son charme unique, entre jardins fleuris, lieux de quiétude et aires de jeux animées. Cette escapade culturelle est l’occasion d’en savoir davantage sur l’origine et l’histoire des parcs de la ville. A chaque coin de rue, Claude en profitera pour présenter les trésors patrimoniaux qui nous entourent. N’oubliez pas de porter des chaussures de marche confortables, un chapeau et de vous munir d’une gourde. Les audiophones sont fournis par l’Office de Tourisme. .

Place Charles de Gaulle Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

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English :

Claude des P?tits Randonneurs d?Alsace offers an easy 7.5 km guided walk around the city’s parks, enabling you to discover nature, trees, flowers and the history of the parks.

L’événement Balade commentée de parcs en parcs Haguenau a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau