Le collectif Sans Dessus Ni Dessous fait son cinéma ! Haguenau
samedi 1 août 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Le collectif Sans Dessus Ni Dessous fait son cinéma !
9 Rue du Maréchal Foch Parc de la gare Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01 22:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Pour notre rendez-vous annuel à la guinguette, sortez le tapis rouge ! Nos effeuilleuses se glissent dans la peau de divas du cinéma classique, d’icônes romantiques et de personnages cultes de l’animation.
Pour notre rendez-vous annuel à la guinguette, sortez le tapis rouge ! Nos effeuilleuses se glissent dans la peau de divas du cinéma classique, d’icônes romantiques et de personnages cultes de l’animation. Préparez-vous à un voyage cinématographique total du western spaghetti à l’effervescence colorée de Bollywood, en passant par l’inattendu d’un documentaire animalier…
La soirée se poursuivra avec un DJ Set de @animalist_music
La Guinguette des Intenables Place de la Gare à Haguenau
Samedi 1er août à 19h30
Participation au chapeau
Buvette et restauration sur place .
9 Rue du Maréchal Foch Parc de la gare Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 14 16 26 collectif.sdnd@gmail.com
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English :
For our annual %E0 event at the guinguette, roll out the red carpet! Our strippers will be stepping into the roles of classic movie divas, romantic icons, and iconic animated characters.
L’événement Le collectif Sans Dessus Ni Dessous fait son cinéma ! Haguenau a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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