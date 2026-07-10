Informations pratiques

Haguenau

Le collectif Sans Dessus Ni Dessous fait son cinéma !

9 Rue du Maréchal Foch Parc de la gare Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Pour notre rendez-vous annuel à la guinguette, sortez le tapis rouge ! Nos effeuilleuses se glissent dans la peau de divas du cinéma classique, d’icônes romantiques et de personnages cultes de l’animation.

Pour notre rendez-vous annuel à la guinguette, sortez le tapis rouge ! Nos effeuilleuses se glissent dans la peau de divas du cinéma classique, d’icônes romantiques et de personnages cultes de l’animation. Préparez-vous à un voyage cinématographique total du western spaghetti à l’effervescence colorée de Bollywood, en passant par l’inattendu d’un documentaire animalier…

La soirée se poursuivra avec un DJ Set de @animalist_music

La Guinguette des Intenables Place de la Gare à Haguenau

Samedi 1er août à 19h30

Participation au chapeau

Buvette et restauration sur place .

9 Rue du Maréchal Foch Parc de la gare Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 14 16 26 collectif.sdnd@gmail.com

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English :

For our annual %E0 event at the guinguette, roll out the red carpet! Our strippers will be stepping into the roles of classic movie divas, romantic icons, and iconic animated characters.

L’événement Le collectif Sans Dessus Ni Dessous fait son cinéma ! Haguenau a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau