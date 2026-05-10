Haguenau

Les ressources ancestrales de la forêt de Haguenau

Rue de la Ferme Hund Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Christophe, passionné par l’histoire de sa ville, vous livre les annecdoctes du lavoir du Huettenhof avec une présentation de quelques droits et privilèges moyenageux des haguenauviens.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Christophe, passionné par l’histoire de sa ville, vous livre les annecdoctes du lavoir du Huettenhof avec une présentation de quelques droits et privilèges moyenageux des haguenauviens. .

Rue de la Ferme Hund Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

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English :

Christophe, who is passionate about the history of his town, shares with you the history of the Huettenhof washhouse, along with a presentation of some of the rights and privileges enjoyed by the people of Haguenay during the Middle Ages.

L’événement Les ressources ancestrales de la forêt de Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau