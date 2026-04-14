Haguenau

Concert Les grandes légendes du Rock 60/80

62a route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Valérie et Jean-Luc Wehinger revisitent avec bonheur les grandes légendes du rock 60/80 à l’occasion de cette soirée du 14 août.

Valérie et Jean-Luc Wehinger revisitent avec bonheur les grandes légendes du rock 60/80 à l’occasion de cette soirée du 14 août.

A l’abri sous leur préau, profitez de cette soirée d’été en leur compagnie. Que ce soit en guitare électrique ou acoustique, agrémenté d’harmonica et d’autres instruments, la soirée s’inscrit sous le signe de la convivialité et de la proximité. .

62a route de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valérie and Jean-Luc Wehinger happily revisit the great legends of 60/80s rock on this August 14th evening.

L’événement Concert Les grandes légendes du Rock 60/80 Haguenau a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau