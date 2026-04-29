Là ! Au coeur des arbres Haguenau

Haguenau

Là ! Au coeur des arbres

Gros Chêne Route de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 11:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Dans le silence du sous-bois, Un souffle d’énergie renaît en nous. Les arbres centenaires, gardiens des temps, témoins de nos émotions, nous offrent leur force !

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Dans le silence du sous-bois, Un souffle d’énergie renaît en nous. Les arbres centenaires, gardiens des temps, témoins de nos émotions, nous offrent leur force !

Dans la douceur de l’air, les senteurs de la terre, Nos sens s’éveillent, nos cœurs s’apaisent.

Les approches saines, toniques et légères, Nous relient à la source où la vie s’enracine.

Ensemble, suivons le chemin Au milieu des géants, nos pas se font légers.

Dans le partage et la bienveillance, nos âmes se dévoilent. La forêt nous guide, en toute liberté, Vers un ressourcement profond !

Laissez-vous emporter par la magie de la forêt, un lieu où le temps s’arrête et où la nature nous offre ses plus beaux trésors.

Le bain de forêt est destiné au amoureux de la nature, aux explorateurs de terres nouvelles, à tous ceux qui souhaitent ré-enchanter leur vie ! Je vous propose une immersion sensitive avec la forêt.

Vêtements confortables Chaussures de marche, eau, petite serviette, sac en tissus .

Gros Chêne Route de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 60 62 49 valerie.waechter67@gmail.com

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English :

In the silence of the undergrowth, a breath of energy is reborn in us. Centuries-old trees, guardians of time and witnesses to our emotions, offer us their strength!

L’événement Là ! Au coeur des arbres Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau