Chantier nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville

Chantier nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil Samedi 3 octobre, 09h30 Parking de l’aérodrome de Falaise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Le temps d’une journée, équipez-vous de gants et de votre plus beau sourire pour participer à la gestion des milieux naturels de la réserve ! En compagnie du technicien, de la conservatrice, et de bénévoles, vous allez agir en faveur des pelouses calcicoles, milieu d’intérêt patrimonial.

Vous ne le regretterez pas ;-)

Partenaires financiers : DREAL Normandie, Département du Calvados

Parking de l’aérodrome de Falaise Parking de l’aérodrome de Falaise DAMBLAINVILLE Damblainville 14620 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.palandri@cen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 84 66 46 »}]

Le temps d’une journée, équipez-vous de gants et de votre plus beau sourire pour participer à la gestion des milieux naturels de la réserve ! En compagnie du technicien, de la conservatrice, et de…