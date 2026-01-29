Attin

Chantier Participatif à la Plume à Loup

7 rue de la Vendée Attin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11

Construire un café tous ensemble !

Du samedi 11 au mardi 14 juillet de 9h à 17h

7 rue de la Vendée Attin

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Depuis toujours, La Plume à Loup souhaite créer un café de village au cœur de l’espace grange du corps de ferme.

L’objectif Construire ensemble (le chantier et le projet sont ouverts à tous et toutes !) Ce café, que chacun.e puisse s’approprier les lieux, y programmer des activités et en faire un espace de rencontres et de partage. Ça vous branche ? Le repas du midi est offert aux participants.

En 2026, place au gros œuvre ! Après avoir débarrassé, étudié, planifié ! Au printemps, une partie du chantier couverture et la charpente sera réalisée par des professionnels.

D’ici là, et en parallèle, nous pouvons avancer sur de nombreux autres chantiers

– préparation de l’espace en vue du gros œuvre torchis intérieur remblais/hérisson dalle à la chaux…

Vous pouvez nous aider de plein d’autres manières

– aider à préparer les repas de chantiers vous investir dans l’asso pour permettre la réalisation du projet soutenir l’association financièrement sur https://www.helloasso.com/associations/la-plume-a-loup

– Nous vous donnons rendez-vous de 9h à 17h (vous pouvez venir toute la journée ou bien le matin et/ou l’après-midi) les 23 mai et 27 juin. Possibilité de dormir sur place ! . Référent Cyril, infos et inscriptions par SMS au 06 75 65 39 94.

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Infos et inscriptions par SMS Mathieu au 07 69 65 35 57.

Crédit La Plume à Loup .

7 rue de la Vendée Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 21 83 65 44 contact@laplumealoup.fr

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English :

L’événement Chantier Participatif à la Plume à Loup Attin a été mis à jour le 2026-01-29 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer