Nicorps

Chantier participatif à l’Oasis des 1001 feuilles

Le Village Tardif Nicorps Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le 9 mai, venez participer à la création d’un pierrier pour accueillir et observer la biodiversité locale insectes, amphibiens, reptiles et rongeurs. Au programme aménagement d’une structure en pierres de différentes tailles, plantation de plantes mellifères (sedum, orpin, origan, oreilles d’ours, menthe) et installation d’un point d’eau pour les insectes. .

Le Village Tardif Nicorps 50200 Manche Normandie +33 6 78 40 30 10

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English : Chantier participatif à l’Oasis des 1001 feuilles

L’événement Chantier participatif à l’Oasis des 1001 feuilles Nicorps a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme