Chantier participatif arrachage de la spartine anglaise Lanton
Chantier participatif arrachage de la spartine anglaise Lanton samedi 18 avril 2026.
Chantier participatif arrachage de la spartine anglaise
Lanton Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-16 2026-06-27
La nature a parfois besoin d’un petit coup de main… Et c’est là que vous entrez en scène !
La spartine anglaise est une plante exotique envahissante qui progresse depuis plusieurs
années sur le Bassin Pour préserver nos paysages et la richesse naturelle du
territoire, nous organisons un chantier participatif d’arrachage.
Objectif agir concrètement sur le terrain, dans une ambiance conviviale et engagée. Pas besoin d’être botaniste chevronné votre énergie et votre bonne humeur suffisent !
Informations pratiques
Durée 2h
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans
Matériel compris
Activité non réservable en ligne. Merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .
Lanton Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56
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English : Chantier participatif arrachage de la spartine anglaise
L’événement Chantier participatif arrachage de la spartine anglaise Lanton a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin