Chantier participatif arrachage de la spartine anglaise

Lanton Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-16 2026-06-27

La nature a parfois besoin d’un petit coup de main… Et c’est là que vous entrez en scène !

La spartine anglaise est une plante exotique envahissante qui progresse depuis plusieurs

années sur le Bassin Pour préserver nos paysages et la richesse naturelle du

territoire, nous organisons un chantier participatif d’arrachage.

Objectif agir concrètement sur le terrain, dans une ambiance conviviale et engagée. Pas besoin d’être botaniste chevronné votre énergie et votre bonne humeur suffisent !

Informations pratiques

Durée 2h

Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans

Matériel compris

Activité non réservable en ligne. Merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Lanton Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : Chantier participatif arrachage de la spartine anglaise

L’événement Chantier participatif arrachage de la spartine anglaise Lanton a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin