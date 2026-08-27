Informations pratiques

Genac-Bignac

Chantier participatif avec le CEN Nouvelle-Aquitaine

Lieu de RDV donné à l’inscription Genac-Bignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et Société Française d’Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée organise un chantier participatif

.

Lieu de RDV donné à l’inscription Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 11 37 00 c.tartare@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Nouvelle-Aquitaine Conservatory of Natural Areas and the French Orchid Society of Poitou-Charentes and Vendée are organizing a community work project

L’événement Chantier participatif avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Rouillacais