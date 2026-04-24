Genac-Bignac

Sortie Nature: Découverte des orchidées du Bois des Bouchauds.

Eglise de Bignac Genac-Bignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

SAMEDI 9 MAI à 14h

Sortie Nature Découverte des orchidées du Bois des Bouchauds avec le conservatoire des espaces naturels et la société française d’orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée

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Eglise de Bignac Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05

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English :

SATURDAY MAY 9 at 2pm

Nature outing: discover the orchids of the Bois des Bouchauds with the Conservatoire des Espaces Naturels and the Société Française d’Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée

L’événement Sortie Nature: Découverte des orchidées du Bois des Bouchauds. Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Rouillacais