Fête de la Nature balade nature et patrimoine à Genac-Bignac parking avant l’entrée de Laubertière Genac-Bignac
Fête de la Nature balade nature et patrimoine à Genac-Bignac parking avant l’entrée de Laubertière Genac-Bignac samedi 30 mai 2026.
Genac-Bignac
Fête de la Nature balade nature et patrimoine à Genac-Bignac
parking avant l’entrée de Laubertière Laubertière Genac-Bignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai à 9h30
Fête de la Nature balade nature et patrimoine à Genac-Bignac
(partenariat entre l’office de tourisme, le Conservatoire des Espaces Naturels et la société française d’orchidophilie)
.
parking avant l’entrée de Laubertière Laubertière Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com
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English :
Saturday May 30 at 9:30 am
Fête de la Nature: nature and heritage walk in Genac-Bignac
(partnership between the tourist office, the Conservatoire des Espaces Naturels and the French Orchid Society)
L’événement Fête de la Nature balade nature et patrimoine à Genac-Bignac Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Rouillacais
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