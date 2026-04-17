Fête de la Nature balade nature et patrimoine à Genac-Bignac parking avant l’entrée de Laubertière Genac-Bignac

Genac-Bignac

Fête de la Nature balade nature et patrimoine à Genac-Bignac

parking avant l’entrée de Laubertière Laubertière Genac-Bignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai à 9h30

Fête de la Nature balade nature et patrimoine à Genac-Bignac

(partenariat entre l’office de tourisme, le Conservatoire des Espaces Naturels et la société française d’orchidophilie)

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parking avant l’entrée de Laubertière Laubertière Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com

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English :

Saturday May 30 at 9:30 am

Fête de la Nature: nature and heritage walk in Genac-Bignac

(partnership between the tourist office, the Conservatoire des Espaces Naturels and the French Orchid Society)

L’événement Fête de la Nature balade nature et patrimoine à Genac-Bignac Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Rouillacais