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FEstival du Temps Suspendu Soirée Spectacle Domaine d’Essart Genac-Bignac

FEstival du Temps Suspendu Soirée Spectacle Domaine d’Essart Genac-Bignac jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Domaine d'Essart

Adresse : 1 Le Petit Chemin

Ville : 16170 Genac-Bignac

Département : Charente

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15

Genac-Bignac

FEstival du Temps Suspendu Soirée Spectacle

Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :
2026-07-16

 Et je suis revenu à la vie  est un spectacle d’Improvisations musicales par le pianiste virtuose Marc Vella, sur des textes et des photographies de Michel Cordebœuf.
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Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 82 95 25  infiniterre@gmail.com

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English :

Et je suis revenu à la vie is a show of musical improvisations by virtuoso pianist Marc Vella, based on texts and photographs by Michel Cordeb?uf.
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L’événement FEstival du Temps Suspendu Soirée Spectacle Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Rouillacais

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