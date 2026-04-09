FEstival du Temps Suspendu Soirée Spectacle Domaine d’Essart Genac-Bignac

Genac-Bignac

FEstival du Temps Suspendu Soirée Spectacle

Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Et je suis revenu à la vie est un spectacle d’Improvisations musicales par le pianiste virtuose Marc Vella, sur des textes et des photographies de Michel Cordebœuf.

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Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 82 95 25 infiniterre@gmail.com

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English :

Et je suis revenu à la vie is a show of musical improvisations by virtuoso pianist Marc Vella, based on texts and photographs by Michel Cordeb?uf.

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L’événement FEstival du Temps Suspendu Soirée Spectacle Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Rouillacais