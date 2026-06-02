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Initiation au Canoë Genac-Bignac

Initiation au Canoë Genac-Bignac lundi 6 juillet 2026.

Adresse : la touche

Ville : 16170 Genac-Bignac

Département : Charente

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4

Genac-Bignac

Initiation au Canoë

la touche Genac-Bignac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-08-03 16:30:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-22 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14

Initiation au Canoë 3 Places.
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la touche Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Introduction to 3-seater canoeing.

L’événement Initiation au Canoë Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais

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