Initiation au Canoë Genac-Bignac
Initiation au Canoë Genac-Bignac lundi 6 juillet 2026.
Genac-Bignac
Initiation au Canoë
la touche Genac-Bignac Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-08-03 16:30:00
Date(s) :
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Initiation au Canoë 3 Places.
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la touche Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Introduction to 3-seater canoeing.
L’événement Initiation au Canoë Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais
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