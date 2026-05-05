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FEstival du Temps Suspendu Soirée Vernissage Domaine d’Essart Genac-Bignac

FEstival du Temps Suspendu Soirée Vernissage Domaine d’Essart Genac-Bignac samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Domaine d'Essart

Adresse : 1 Le Petit Chemin

Ville : 16170 Genac-Bignac

Département : Charente

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Genac-Bignac

FEstival du Temps Suspendu Soirée Vernissage

Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Samedi 11 Juillet
Vernissage Univers Regard à 20h30
  .

Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 82 95 25  infiniterre@gmail.com

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English :

Saturday July 11th
Univers Regard opening at 8:30 pm

L’événement FEstival du Temps Suspendu Soirée Vernissage Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Rouillacais

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