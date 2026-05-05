FEstival du Temps Suspendu Soirée Vernissage Domaine d’Essart Genac-Bignac

Genac-Bignac

FEstival du Temps Suspendu Soirée Vernissage

Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Samedi 11 Juillet

Vernissage Univers Regard à 20h30

.

Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 82 95 25 infiniterre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday July 11th

Univers Regard opening at 8:30 pm

L’événement FEstival du Temps Suspendu Soirée Vernissage Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Rouillacais