COLLECTE DE SANG Salle SOCIO-CULTURELLE Genac-Bignac

Genac-Bignac

COLLECTE DE SANG

Salle SOCIO-CULTURELLE Route de BIGNAC Genac-Bignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:30:00

fin : 2026-05-20 19:30:00

Date(s) :

2026-05-20

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Rouillac et ses Environs, vous attend à la collecte de sang le mercredi 20 mai 2026 à la Salle Socio-Culturelle de Genac-Bignac.

.

Salle SOCIO-CULTURELLE Route de BIGNAC Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 82 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Rouillac et ses Environs, looks forward to seeing you at the blood drive on Wednesday May 20, 2026 at the Salle Socio-Culturelle in Genac-Bignac.

L’événement COLLECTE DE SANG Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Rouillacais