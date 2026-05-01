COLLECTE DE SANG Salle SOCIO-CULTURELLE Genac-Bignac
COLLECTE DE SANG Salle SOCIO-CULTURELLE Genac-Bignac mercredi 20 mai 2026.
Genac-Bignac
COLLECTE DE SANG
Salle SOCIO-CULTURELLE Route de BIGNAC Genac-Bignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:30:00
fin : 2026-05-20 19:30:00
Date(s) :
2026-05-20
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Rouillac et ses Environs, vous attend à la collecte de sang le mercredi 20 mai 2026 à la Salle Socio-Culturelle de Genac-Bignac.
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Salle SOCIO-CULTURELLE Route de BIGNAC Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 82 30
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English :
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Rouillac et ses Environs, looks forward to seeing you at the blood drive on Wednesday May 20, 2026 at the Salle Socio-Culturelle in Genac-Bignac.
L’événement COLLECTE DE SANG Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Rouillacais
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