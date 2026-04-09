FEstival du Temps Suspendu Soirée Scène en Folie Domaine d’Essart Genac-Bignac

Genac-Bignac

FEstival du Temps Suspendu Soirée Scène en Folie

Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac Charente

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Farandole des florilèges, ateliers et moments de magie créés pendant la semaine du festival Avec la participation exceptionnelle de Shirley et des Fleurs de l’Âme (Fleuriste de Saint Genis d’Hiersac)

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Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 82 95 25 infiniterre@gmail.com

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English :

A farandole of florilegias, workshops and magical moments created during the week of the festival With the exceptional participation of Shirley et des Fleurs de l?Âme (Fleuriste de Saint Genis d?Hiersac)

L’événement FEstival du Temps Suspendu Soirée Scène en Folie Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Rouillacais