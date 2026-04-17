Genac-Bignac

Randonnée patrimoine à Genac-Bignac

Eglise de Bignac Genac-Bignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Dimanche 3 mai à 9h

Randonnée patrimoine commentée à Genac-Bignac (avec le Comité des Fêtes)

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Eglise de Bignac Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05

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English :

Sunday May 3, 9am

Guided heritage walk in Genac-Bignac (with Comité des Fêtes)

L’événement Randonnée patrimoine à Genac-Bignac Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Rouillacais