Randonnée patrimoine à Genac-Bignac Genac-Bignac
Randonnée patrimoine à Genac-Bignac Genac-Bignac dimanche 3 mai 2026.
Genac-Bignac
Randonnée patrimoine à Genac-Bignac
Eglise de Bignac Genac-Bignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Dimanche 3 mai à 9h
Randonnée patrimoine commentée à Genac-Bignac (avec le Comité des Fêtes)
.
Eglise de Bignac Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05
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English :
Sunday May 3, 9am
Guided heritage walk in Genac-Bignac (with Comité des Fêtes)
L’événement Randonnée patrimoine à Genac-Bignac Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Rouillacais
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