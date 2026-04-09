Rencontre solidaire avec Ramchandra Das, sage et yogi de l’Himalaya Domaine d’Essart Genac-Bignac
Rencontre solidaire avec Ramchandra Das, sage et yogi de l’Himalaya Domaine d’Essart Genac-Bignac vendredi 31 juillet 2026.
Genac-Bignac
Rencontre solidaire avec Ramchandra Das, sage et yogi de l’Himalaya
Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Toute la vie est yoga . C’est sur cette base que Ramchandra vous invite à le rejoindre pour cette soirée au profit des enfants du Népal le yoga est fondamentalement une discipline de vie qui englobe TOUTES les dimensions de l’être humain et de la vie.
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Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 82 95 25 infiniterre@gmail.com
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English :
All life is yoga . It’s on this basis that Ramchandra invites you to join him for this evening in aid of the children of Nepal: yoga is fundamentally a discipline of life that encompasses ALL the dimensions of the human being and of life.
L’événement Rencontre solidaire avec Ramchandra Das, sage et yogi de l’Himalaya Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Rouillacais