Rencontre solidaire avec Ramchandra Das, sage et yogi de l’Himalaya Domaine d’Essart Genac-Bignac

Genac-Bignac

Rencontre solidaire avec Ramchandra Das, sage et yogi de l’Himalaya

Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Toute la vie est yoga . C’est sur cette base que Ramchandra vous invite à le rejoindre pour cette soirée au profit des enfants du Népal le yoga est fondamentalement une discipline de vie qui englobe TOUTES les dimensions de l’être humain et de la vie.

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Domaine d’Essart 1 Le Petit Chemin Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 82 95 25 infiniterre@gmail.com

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English :

All life is yoga . It’s on this basis that Ramchandra invites you to join him for this evening in aid of the children of Nepal: yoga is fundamentally a discipline of life that encompasses ALL the dimensions of the human being and of life.

L’événement Rencontre solidaire avec Ramchandra Das, sage et yogi de l’Himalaya Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Rouillacais