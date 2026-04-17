Chantier participatif dans les jardins d’Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Chantier participatif dans les jardins d’Arnaga

Villa Arnaga Avenue Dr. A. Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:30:00

fin : 2026-05-22 12:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez rencontrer Manon Marchand, animatrice nature au CPIE Pays Basque et Jean-François Oxarango, chef jardinier à la Villa Arnaga qui compose et entretient les massifs de cette propriété de 15 ha avec toute son équipe.

Vous découvrirez l’esprit des jardins à la Française de la Villa tels que l’écrivain les avait imaginés au début des années 1900, et vous participerez à un chantier encadré par l’équipe du jardin.

Prévoir chaussures de marche type tennis ou des bottes de pluie. Possibilité de rester pique-niquer sur place à la fin de la sortie.

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.

Heure et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription. .

Villa Arnaga Avenue Dr. A. Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 59374720

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English : Chantier participatif dans les jardins d’Arnaga

L’événement Chantier participatif dans les jardins d’Arnaga Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains