Chantiers communs, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Chantiers communs

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 12:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

Territoires pionniers donne le top départ de la 8ème édition du festival Chantiers Communs à Lorge.

Toute la journée, ateliers, pratiques artistiques et rencontres nous inviteront à réfléchir et à repenser ensemble nos manières d’habiter et de construire.

Avec nos invitées nous débattrons de la place, celle où l’on se rassemble, que l’on traverse, que l’on prend ; celle que l’on fait à demain et aux autres, au vivant et aux milieux.

Pour finir cette journée de lancement nous ferons place à la musique, à la fête et à la convivialité ! .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Chantiers communs

Territoires pionniers kicks off the 8th Chantiers Communs festival in Lorge.

All day long, workshops, artistic practices and encounters will invite us to reflect and rethink together our ways of living and building.

