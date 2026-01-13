Chantiers d’automne aux Prairies du Fouzon

Couffy Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez participer à l’entretien des prairies humides remarquables du Fouzon.

J’agis pour les prairies dans le cadre de l’opération nationale des Chantiers d’automne initiée chaque année par la fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Venez aider les Conservatoires à préserver le patrimoine naturel des prairies du Fouzon. .

Couffy 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and help maintain the remarkable wet meadows of the Fouzon.

L’événement Chantiers d’automne aux Prairies du Fouzon Couffy a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Sud Val de Loire