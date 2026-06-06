Chantiers jeunes Oisy Divers travaux Rue Saint Symphorien Oisy
Chantiers jeunes Oisy Divers travaux Rue Saint Symphorien Oisy lundi 20 juillet 2026.
Oisy
Chantiers jeunes Oisy Divers travaux
Rue Saint Symphorien Commune de Oisy Oisy Nièvre
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Divers travaux Chantier jeunes pour les 12-17 ans organisé par l’espace jeunes de l’Espace Social des Vaux d’Yonne Contrepartie séjour à Europa Park les 28 et 29 octobre 2026 Prévoir le pique-nique Priorité aux jeunes domiciliés ou proches de la commune du chantier 8 à 12 places .
Rue Saint Symphorien Commune de Oisy Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19 espacejeunes.espacesocial@orange.fr
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English : Chantiers jeunes Oisy Divers travaux
L’événement Chantiers jeunes Oisy Divers travaux Oisy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Clamecy Haut Nivernais