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Chantiers jeunes Oisy Divers travaux Rue Saint Symphorien Oisy

Chantiers jeunes Oisy Divers travaux Rue Saint Symphorien Oisy

Chantiers jeunes Oisy Divers travaux Rue Saint Symphorien Oisy lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Rue Saint Symphorien

Adresse : Commune de Oisy

Ville : 58500 Oisy

Département : Nièvre

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 25 25 25 Autres Tarifs

Oisy

Chantiers jeunes Oisy Divers travaux

Rue Saint Symphorien Commune de Oisy Oisy Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Divers travaux Chantier jeunes pour les 12-17 ans organisé par l’espace jeunes de l’Espace Social des Vaux d’Yonne Contrepartie séjour à Europa Park les 28 et 29 octobre 2026 Prévoir le pique-nique Priorité aux jeunes domiciliés ou proches de la commune du chantier 8 à 12 places   .

Rue Saint Symphorien Commune de Oisy Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19  espacejeunes.espacesocial@orange.fr

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English : Chantiers jeunes Oisy Divers travaux

L’événement Chantiers jeunes Oisy Divers travaux Oisy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Clamecy Haut Nivernais