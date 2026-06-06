Chantiers jeunes Oisy Divers travaux Rue Saint Symphorien Oisy

Oisy

Chantiers jeunes Oisy Divers travaux

Rue Saint Symphorien Commune de Oisy Oisy Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Divers travaux Chantier jeunes pour les 12-17 ans organisé par l’espace jeunes de l’Espace Social des Vaux d’Yonne Contrepartie séjour à Europa Park les 28 et 29 octobre 2026 Prévoir le pique-nique Priorité aux jeunes domiciliés ou proches de la commune du chantier 8 à 12 places .

Rue Saint Symphorien Commune de Oisy Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19 espacejeunes.espacesocial@orange.fr

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English : Chantiers jeunes Oisy Divers travaux

L’événement Chantiers jeunes Oisy Divers travaux Oisy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Clamecy Haut Nivernais