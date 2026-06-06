Chantiers jeunes Trucy-l’Orgueilleux Travaux de peinture sur des monuments Rue des Dames Trucy-l’Orgueilleux lundi 6 juillet 2026.

Trucy-l’Orgueilleux

Chantiers jeunes Trucy-l’Orgueilleux Travaux de peinture sur des monuments

Rue des Dames Commune de Trucy-l’Orgueilleux Trucy-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Travaux de peinture sur des monuments Chantier jeunes pour les 12-17 ans organisé par l’espace jeunes de l’Espace Social des Vaux d’Yonne Contrepartie séjour à Europa Park les 28 et 29 octobre 2026 Prévoir le pique-nique Priorité aux jeunes domiciliés ou proches de la commune du chantier 8 à 12 places .

Rue des Dames Commune de Trucy-l’Orgueilleux Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19 espacejeunes.espacesocial@orange.fr

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English : Chantiers jeunes Trucy-l’Orgueilleux Travaux de peinture sur des monuments

L’événement Chantiers jeunes Trucy-l’Orgueilleux Travaux de peinture sur des monuments Trucy-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Clamecy Haut Nivernais