Chantiers restauration de pêcherie Salle Communale du Givre Le Givre
Chantiers restauration de pêcherie Salle Communale du Givre Le Givre vendredi 19 juin 2026.
Le Givre
Chantiers restauration de pêcherie
Salle Communale du Givre 1 rue de la brunière Le Givre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
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Salle Communale du Givre 1 rue de la brunière Le Givre 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85 contact@estuaire.net
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English :
L’événement Chantiers restauration de pêcherie Le Givre a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral