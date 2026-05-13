Chantiers restauration de pêcherie Salle Communale du Givre Le Givre

Le Givre

Chantiers restauration de pêcherie

Salle Communale du Givre 1 rue de la brunière Le Givre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

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Salle Communale du Givre 1 rue de la brunière Le Givre 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85 contact@estuaire.net

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English :

L’événement Chantiers restauration de pêcherie Le Givre a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral