Chantons autour du cirque, MAB Allogny Cher, Allogny

Chantons autour du cirque Dimanche 21 juin, 18h30 MAB Allogny Cher Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

CHORALLOGNY chante les comédiens, bohémiens et circassiens

MAB Allogny Cher route d’Henrichemont 18110 ALLOGNY Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire 02 48 64 02 19 Maison des Associations route d’Henrichemont 18110 ALLOGNY parking

CHORALLOGNY chante les comédiens, bohémiens et circassiens

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