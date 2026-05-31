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Chantons autour du cirque, MAB Allogny Cher, Allogny

Chantons autour du cirque, MAB Allogny Cher, Allogny

Chantons autour du cirque, MAB Allogny Cher, Allogny dimanche 21 juin 2026.

Lieu : MAB Allogny Cher

Adresse : route d'Henrichemont 18110 ALLOGNY

Ville : 18110 Allogny

Département : Cher

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Chantons autour du cirque Dimanche 21 juin, 18h30 MAB Allogny Cher Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

CHORALLOGNY chante les comédiens, bohémiens et circassiens

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CHORALLOGNY chante les comédiens, bohémiens et circassiens

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