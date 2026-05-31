Chantons autour du cirque, MAB Allogny Cher, Allogny
Chantons autour du cirque, MAB Allogny Cher, Allogny dimanche 21 juin 2026.
Chantons autour du cirque Dimanche 21 juin, 18h30 MAB Allogny Cher Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
CHORALLOGNY chante les comédiens, bohémiens et circassiens
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CHORALLOGNY chante les comédiens, bohémiens et circassiens
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